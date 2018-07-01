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Ветер сорвал крышу школы в Костанайской области

23 Июля 2018 12:25 217
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Ветер сорвал крышу школы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Крышу спортивного зала основной школы в Карасуском районе снесло шквалистым ветром, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

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Сообщение о происшествии поступило в единую дежурную диспетчерскую службу 22 июля.

«В селе Жамбыл в результате сильного ветра произошел срыв кровли здания спортивного зала основной школы. Площадь составила 270 квадратных метров»,- сообщили в ДЧС.

Жертв и пострадавших, по информации ведомства, нет. Сейчас на месте работает комиссия.


фото:alau.kz

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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