Ветер сорвал крышу школы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Крышу спортивного зала основной школы в Карасуском районе снесло шквалистым ветром, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Сообщение о происшествии поступило в единую дежурную диспетчерскую службу 22 июля.

«В селе Жамбыл в результате сильного ветра произошел срыв кровли здания спортивного зала основной школы. Площадь составила 270 квадратных метров»,- сообщили в ДЧС.

Жертв и пострадавших, по информации ведомства, нет. Сейчас на месте работает комиссия.



фото:alau.kz