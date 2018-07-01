Ветер сорвал крышу школы в Костанайской области
23 Июля 2018 12:25 217
Поделиться:
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Крышу спортивного зала основной школы в Карасуском районе снесло шквалистым ветром, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.
Новости по темеЭкскаваторщик лишился ног: акмолинские полицейские возбудили уголовное дело Казахстанцев среди погибших нет – МИД о взрыве в аэропорту Кабула
Сообщение о происшествии поступило в единую дежурную диспетчерскую службу 22 июля.
«В селе Жамбыл в результате сильного ветра произошел срыв кровли здания спортивного зала основной школы. Площадь составила 270 квадратных метров»,- сообщили в ДЧС.
Жертв и пострадавших, по информации ведомства, нет. Сейчас на месте работает комиссия.
фото:alau.kz
Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Самолет с главой МВФ на борту совершил экстренную посадку в Аргентине
- Работу по обеспечению детей-сирот жильем раскритиковал аким Костанайской области
- Работу полиции рассматривают на Общественном совете Алматы после гибели Дениса Тена
- Экскаваторщик лишился ног: акмолинские полицейские возбудили уголовное дело
- Вертолет вылетел во второй раз на поиски 7-летнего мальчика в Алматинской области
- Электронные очереди в детсады внедряют в Костанае
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тулекбаева Айгуль
954-047