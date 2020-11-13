Ветер сорвал кровлю со здания спортзала в ВКО

БЕСКАРАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане сильный ветер сорвал кровлю со здания спортивного зала, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС ВКО сообщили, что в Бескарагайском районе в результате сильных порывов ветра, который достигал 26 м/с, произошел частичный срыв кровли со здания спортивного зала, пристроенного к Сосновской средней школы площадью 45 кв. метров в селе Ерназар. Общая площадь здания -291, 3 кв. метров. На момент происшествия никто не пострадал.

Отметим, что ДЧС ВКО заблаговременно информировал о штормовом предупреждении с порывами ветра.

«Призываем горожан соблюдать осторожность и не находиться под большими деревьями, не парковать под ними автотранспорт. Также необходимо находиться как можно дальше от рекламных щитов и других навесных конструкций, линий электропередач. Проявлять максимальную бдительность во избежание несчастных случаев», - призвали спасатели.

Фото пресс-службы ДЧС ВКО