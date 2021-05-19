Ветер сорвал кровлю со здания колледжа в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Алтае по улице Курчатова в результате порывистого ветра достигающего 17 м/с произошел срыв кровли 4-этажного здания «Технического колледжа» на площади 300 кв.метров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Общая площадь здания 750 кв.м. Никто не пострадал. На месте работает комиссия местных исполнительных органов.

ДЧС ВКО также предупреждает население о штормовом предупреждении.

По информации ВК филиала «Казгидромет», по области 19, 20 мая ожидается дождь, местами сильный дождь. 21 мая ожидаются осадки (дождь с переходом в снег).

19-20 мая местами гроза, шквал, град. 21 мая местами туман. 19-21 мая ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с, 19-20 мая порывы 23-28 м/с.

Днем 20 мая ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15, местами 7 тепла, ночью 21 мая местами заморозки 3 градуса.

В городах Усть-Каменогорск и Семей днем 19 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными, не подходить близко к слабо закрепленным и ветхим конструкциям, заброшенным зданиям, деревьям, линиям электропередач.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщайте экстренным службам по телефону 112.