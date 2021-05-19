Ветер сорвал кровлю со здания колледжа в ВКО
Общая площадь здания 750 кв.м. Никто не пострадал. На месте работает комиссия местных исполнительных органов.
ДЧС ВКО также предупреждает население о штормовом предупреждении.
По информации ВК филиала «Казгидромет», по области 19, 20 мая ожидается дождь, местами сильный дождь. 21 мая ожидаются осадки (дождь с переходом в снег).
19-20 мая местами гроза, шквал, град. 21 мая местами туман. 19-21 мая ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с, 19-20 мая порывы 23-28 м/с.
Днем 20 мая ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15, местами 7 тепла, ночью 21 мая местами заморозки 3 градуса.
В городах Усть-Каменогорск и Семей днем 19 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.
Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными, не подходить близко к слабо закрепленным и ветхим конструкциям, заброшенным зданиям, деревьям, линиям электропередач.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщайте экстренным службам по телефону 112.