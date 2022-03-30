Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Ветер сорвал кровлю двухэтажного здания в Семее

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Марта 2022, 15:29
Ветер сорвал кровлю двухэтажного здания в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 30 марта в селе Чекоман в результате ветра, достигающего 12 м/с, произошел срыв кровли двухэтажного административного здания на площади 195 кв.м, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«В здании размещены: Казпочта, библиотека, аптека, 1986 года постройки. Общая площадь кровли 195 кв.м. Пострадавших нет, на месте работает комиссия местных исполнительных органов», - сообщили в ДЧС.

ДЧС ВКО заранее предупреждал население о предстоящих порывах ветра.

Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными, не подходить близко к слабо закрепленным и ветхим конструкциям, заброшенным зданиям, деревьям, линиям электропередач.

О штормовом предупреждении вы можете узнать в мобильном приложении «Дармен».

В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщайте экстренным службам по телефону «112».

photo


Восточно-Казахстанская область   Происшествия   Регионы   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике