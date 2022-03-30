Ветер сорвал кровлю двухэтажного здания в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 30 марта в селе Чекоман в результате ветра, достигающего 12 м/с, произошел срыв кровли двухэтажного административного здания на площади 195 кв.м, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«В здании размещены: Казпочта, библиотека, аптека, 1986 года постройки. Общая площадь кровли 195 кв.м. Пострадавших нет, на месте работает комиссия местных исполнительных органов», - сообщили в ДЧС.

ДЧС ВКО заранее предупреждал население о предстоящих порывах ветра.

Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными, не подходить близко к слабо закрепленным и ветхим конструкциям, заброшенным зданиям, деревьям, линиям электропередач.

О штормовом предупреждении вы можете узнать в мобильном приложении «Дармен».

В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщайте экстренным службам по телефону «112».