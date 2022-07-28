28 Июля 2022 21:30

Ветер сорвал кровлю двух школ и семи домов в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Две школы и семь домов за сутки лишил ветер кровли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со здания расположенной в пригородном поселке Талгайран средней школы произошел срыв кровли площадью 1600 квадратных метров. Общая площадь кровли - 2081 квадратный метр. На место происшествия были отправлены спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области. Используя альпинистское снаряжение, они укрепили свисающие конструкции, оперативно отделили деформированные части с неповрежденной кровли.

В черте города произошло обрушение кровли 7 жилых домов по улицам Бекмагамбетова, Мусина, Амангалиева, Коскельдиева, Токсанбаева, Доскалиева. Во всех случаях пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В ведомстве отметили масштабы разрушения кровли здания школы в поселке Акжар.

«Общая площадь кровли 3834 квадратных метра. Ветром сорвало часть крыши площадью 2500 квадратных метров. Здание школы было построено в 1991 году, а в 2016 году в учебном заведении был проведен капитальный ремонт», - проинформировали в пресс-службе ДЧС области.

Как ранее сообщалось, шквальный ветер снес крышу школы в Атырау.