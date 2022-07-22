22 Июля 2022 12:56

Ветер сорвал кровли с жилых домов и соцобъектов в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Порывами ветра сорвало кровли с фельдшерско-акушерского пункта в селе Алаколь, со школы в селе Петропавловка, частично повреждены кровли частных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«21 июля в 23:50 поступила информация о том, что в 16:00 в селе Алаколь Железинского района по улице Ленина, 9 из-за сильного ветра (по данным РГП «Казгидромет» порывы достигали 16 м/с) произошел срыв шиферной кровли на деревянной обрешетке с одноэтажного здания фельдшерско-акушерского пункта на общей площади 187 кв. м», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Также в селе Петропавловка на улице Степная, 15 частично сорвана кровля с Буденовской основной общеобразовательной школы на площади 50 кв. м.

«21 июля в 19:00 оперативно проведено внеплановое заседание комиссии по ЧС, где были рассмотрены вопросы ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, а также восстановления пострадавших зданий и сооружений», - дополнили в ведомстве.

Частично повреждены кровли частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет.



