01:09
21 Мая 2022 00:00
Ветер сорвал кровли и повредил газопровод в Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер снес кровли с дома культуры и поликлиники №3 в селе Бейнеу в Мангистауской области. Частично разрушен газопровод по улице Уали, без газа остались четыре частных жилых дома. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям.
Пострадавших нет. Работниками АО «КазТрансГаз Аймак»и АО «Бейнеуэнергосервис» ведутся ремонтные работы.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области ожидаются сильный ветер и дождь. ДЧС Мангистауской области предупреждал жителей региона об ухудшении погоды накануне.
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