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    19:32, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Ветер, метель, туман: штормовое предупреждение объявили в шести областях РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    12-14 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман. Днем 12, сутки 13, 14 февраля местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Таразе 12-14 февраля временами ожидается туман.

    12 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 м/с.

    12 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске 12 февраля ожидаются туман, гололед.

    12 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде 12 февраля ожидается туман.

    12 февраля в Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман. В Актобе 12 февраля ожидается гололед.

    12 февраля в Атырауской области местами ожидается туман. В Атырау 12 февраля ожидается туман.


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