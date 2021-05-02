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    22:50, 01 Май 2021 | GMT +6

    Ветер и пыльная буря: штормовое предупреждение объявлено в семи регионах РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение 2 мая из-за ветра и пыльной бури, прогнозируемой на юге страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    2 мая в Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    2 мая в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.

    2-3 мая в Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 м/с. Ночью 3 мая местами сохраняются заморозки до 3 градусов.

    2 мая в Павлодарской области ожидаются ночью местами заморозки 1-3 градуса. В Павлодаре ночью ожидаются заморозки до 1-3 градусов

    2 мая в Кызылординской области днем местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Кызылорде днем 2 мая ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем порывы 15-20 м/с.
    2 мая в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, днем местами 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза.

    2 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.


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