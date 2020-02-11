Ветер гор и степей: международная выставка к 175-летию Абая открылась в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в честь 175-летия Абая в музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых открылась международная выставка «Ветер гор и степей», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Выставка уже побывала в Лондоне, Париже, Брюсселе и в преддверии юбилея Абая она прибыла в Семей. Всего в экспозиции представлено свыше 60 работ. Их авторами являются художники Алматы, Нур-Султана, Щучинска, США и Южной Кореи.
«За рубежом выставку приняли восхитительно. Люди приходили и восхищались. Для них Казахстан – это экзотика. Особенно их привлекали работы выполненные в национальном стиле. Они интересовались и знакомились. Один пожилой француз сказал, что он фанат Абая. Оказывается, он начал учить казахский и русский языки благодаря назиданиям мыслителя. Это было приятно», - рассказала куратор выставки Бибигуль Смакова.
В экспозиции представлены пейзажи, виды родных городов, натюрморты, сюжетные полотна в национальной тематике, интерьерная живопись и прикладные работы.
«Я очень рада, что здесь нахожусь, и я первый раз в вашем городе. На выставке представлено много работ, три из которых мои. Обязательно посмотрите», - поделилась о своих впечатлениях художница из Южной Кореи Джонок Лим.
Отметим, что международная выставка пробудет в Семее до марта месяца, а после она отправится в Узбекистан и Европу.
К слову, авторы работ являются членами Союза художников РК и Евразийской Творческой Гильдии.
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