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Ветер гор и степей: международная выставка к 175-летию Абая открылась в Семее

11 Февраля 2020 21:16
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Ветер гор и степей: международная выставка к 175-летию Абая открылась в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в честь 175-летия Абая в музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых открылась международная выставка «Ветер гор и степей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выставка уже побывала в Лондоне, Париже, Брюсселе и в преддверии юбилея Абая она прибыла в Семей. Всего в экспозиции представлено свыше 60 работ. Их авторами являются художники Алматы, Нур-Султана, Щучинска, США и Южной Кореи.

«За рубежом выставку приняли восхитительно. Люди приходили и восхищались. Для них Казахстан – это экзотика. Особенно их привлекали работы выполненные в национальном стиле. Они интересовались и знакомились. Один пожилой француз сказал, что он фанат Абая. Оказывается, он начал учить казахский и русский языки благодаря назиданиям мыслителя. Это было приятно», - рассказала куратор выставки Бибигуль Смакова.


В экспозиции представлены пейзажи, виды родных городов, натюрморты, сюжетные полотна в национальной тематике, интерьерная живопись и прикладные работы.

«Я очень рада, что здесь нахожусь, и я первый раз в вашем городе. На выставке представлено много работ, три из которых мои. Обязательно посмотрите», - поделилась о своих впечатлениях художница из Южной Кореи Джонок Лим.


Отметим, что международная выставка пробудет в Семее до марта месяца, а после она отправится в Узбекистан и Европу.

К слову, авторы работ являются членами Союза художников РК и Евразийской Творческой Гильдии.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Культура, Абай,
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Орал Ерланулы

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