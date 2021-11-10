Ветер, гололед, туман и осадки ожидаются в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На северо-западе, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Днем на западе области низовая метель. Ветер юго-западный ночью на юго-востоке, днем на северо-западе области 15-20 м/с. В городе Кокшетау ожидается гололед.

Ночью на юго-западе и в центре Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере и востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ожидается гололед.

На востоке Атырауской области ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на востоке области гололед. Ветер северный с переходом на юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер северный, северо-западный, на севере области 15-20 м/с. В городе Костанае ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.

Ночью на севере Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на западе, северо-востоке области порывы 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с. В городе Актау ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане ожидается гололед.

На севере Павлодарской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге области, порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре ночью ожидается ветер юго-западный, порывы 17 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На северо-западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный на северо-западе области 15-20 м/с. В городе Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

Ночью в южных и горных районах Туркестанской области ожидается туман.