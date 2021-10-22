Вести переговоры с «Талибаном» (запрещено в РК) более рационально, чем этого не делать – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вести переговоры с «Талибаном» (запрещено в Казахстане и многих других странах) более рационально, чем этого не делать. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев в программе «Открытый диалог», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Афганистан – это крупнейшая страна центрально-азиатского региона, и то, что там происходит, мы игнорировать не можем. Вы только вдумайтесь – 30 миллионов жителей. Это в два раза больше, чем в Казахстане. Просто представьте себе, если оттуда хлынет поток беженцев. Конечно, приход к власти движения «Талибан» (запрещено в Казахстане и многих других странах) – это не самый благоприятный сценарий для любого государства и, в целом, для мирового сообщества. Но, как оказалось, в сравнении с некоторыми другими группировками, этот вариант не самый худший. Как минимум, талибы не ставят целью захватить соседние государства. Есть несколько форм исламского государства, и «Талибан» (запрещено в Казахстане и многих других странах) сразу провозгласили себя эмиратом, а не халифатом, как ожидали многие. И если опустить какие-то там нюансы, то – что такое халифат? Халифат рассматривает потенциальной сферой своего правления весь исламский мир. Поэтому, в природе халифата экспансия вовне уже заложена. Эмират же, по своему определению, провозглашает правление только на своей территории. Поэтому, я думаю, запрещенное движение «Талибан» (запрещено в Казахстане и многих других странах) уже провозгласило себя эмиратом», – сказал Д. Абаев, отвечая на вопрос о причинах контактов казахстанских дипломатов с представителями «Талибан» (запрещено в Казахстане и многих других странах).

По его мнению, в случае падения режима талибов, например, вследствие экономических проблем, нет гарантии, что их место не займет тот же ИГИЛ (запрещено в Казахстане и многих других странах). Серия недавних взрывов со многочисленными жертвами в мечетях Афганистана – подтверждение присутствия более радикальных политических движений.

«Если исходить из этой логики, то вести переговоры с «Талибаном» (запрещено в Казахстане и многих других странах) – это более рационально, нежели этого не делать. Мало того, потенциальная гуманитарная катастрофа в этой стране уже не может являться сугубо внутриафганской проблемой. С другой стороны, снять запрет на «Талибан» (запрещено в Казахстане и многих других странах), как на террористическую организацию, мы не можем. Не запрещать – это означает разрешить нашим гражданам быть приверженцами этой организации. Согласитесь, что это, на сегодняшний день, неразумно. Ситуация с «Талибаном» (запрещено в Казахстане и многих других странах) лишь подтверждает, что политика – это сложная штука и, зачастую, можно сказать, парадоксальная», – отметил первый замруководителя АП.

Д. Абаев напомнил, что министр иностранных дел Казахстана сделал заявление относительно того, что даже если снимут гриф о том, что «Талибан» (запрещено в Казахстане и многих других странах) – это террористическая организация, то это будет, наверное, совместное решение всего мирового сообщества.

«Мы не единственные, кто ведет переговоры с движением. Это делают и крупнейшие мировые державы, и ряд стран региона. Очень важно, именно сейчас, на начальном этапе, вовлечь «Талибан» (запрещено в Казахстане и многих других странах) в сеть международных контактов и обязательств. Только так можно добиться двух вещей. Первое – неиспользование территории страны во вред другим государствам. Второе – смягчить режим правления. Изоляция Афганистана никому ничего хорошего не даст. Наоборот, изоляция, как вы знаете, ведет к еще большей радикализации», – подчеркнул Д. Абаев.