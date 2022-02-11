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Весогабаритные характеристики и фотоконтент стали необязательными при маркировке обуви – МИИР РК

11 Февраля 2022 16:54
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Весогабаритные характеристики и фотоконтент стали необязательными при маркировке обуви – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теперь при заполнении карточки обувных товаров в информационной системе маркировки фотоконтент и весогабаритные характеристики, а именно тип, материал, назначение упаковки, ширина, высота, вес брутто стали необязательными полями. Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с Единым оператором маркировки товаров в РК реализовало данную возможность с учетом предложений бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оператора маркировки в Казахстане.

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Также реализована и упрощенная схема по маркировке остатков обуви, завезенной до 1 ноября 2021 года. Промаркировать остатки необходимо до 1 ноября 2022 года.

На проводимых оператором вебинарах для участников рынка обуви бизнес обращался с просьбой упростить эти пункты. В результате предусмотрен минимальный атрибутивный состав при заполнении карточки обуви. Для маркировки остатков обязательны только ИИН/БИН, код ТН ВЭД, торговое наименование, вид обуви, цвет и размер.

Отметим, на сегодня в системе зарегистрировано более 1 000 производителей и импортеров обуви, более 300 тысяч карточек товара, эмитировано более 21 млн кодов маркировки, таким образом, за три месяца заказано более 60% всего потребляемого объема импорта обуви в РК.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля Казахстан и Россия взаимно признают коды маркировки обуви.



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#Бизнес   #Экономика   #МИИР РК  
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