Весной на срочную воинскую службу направят свыше 800 молодых жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Весенняя призывная комиссия в столице работает с марта по июль текущего года. За этот период на срочную воинскую службу планируется призвать более 800 парней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В марте столичные призывники пополнили ряды части Пограничной службы. Вчера из городского сборного пункта на срочную воинскую службу в морской пехоте отправилась очередная команда молодого пополнения в Актау.

В столице весенняя призывная комиссия будет работать до июля. Всего за весенний призыв из столицы в разные уголки поедут на срочную службу более 800 парней. Для их отбора призывным медицинским комиссиям города необходимо освидетельствовать не менее 9 000 тысяч призывников.

Призыву подлежат все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. При отсутствии оснований для предоставления отсрочки, в том числе по состоянию здоровья, или освобождения, молодые люди подлежат призыву.

Решение о призыве каждого конкретного призывника принимается коллегиально составом призывной комиссии, председателем которой является заме

«Военнослужащие срочной службы успевают получить основные навыки воинской службы – обучаются действовать в боевой обстановке, стрелять, водить боевые машины, укрепляются физически и морально. А после увольнения состоят в запасе как военно-обученный резерв. Но при этом периодически проходят сборы, поддерживают и повышают свой уровень.

В соответствии с Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», военнослужащие срочной службы, имеющие техническое и профессиональное, высшее образование и прослужившие 6 месяцев, вправе поступить на воинскую службу по контракту, тем самым решив вопрос своего трудоустройства», - сообщил заместитель начальника департамента по делам обороны города Нур-Султана Артур Каскарауов.

Сейчас практически все процедуры по обслуживанию населения, в том числе выдача военных билетов и приписных свидетельств, различных справок, постановка и снятие с воинского учета, оказываются в рамках оказания государственных услуг только через филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Следует отметить, что за уклонение от призыва на срочную службу законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность от 1000 до 3000 месячных расчетных показателей.