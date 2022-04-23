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    11:19, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Весна пришла в Рудный - фоторепортаж

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    РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - На огромной территории нашей страны представлено все разнообразие природных зон и климатических особенностей смены времен года. Об отличиях северных и южных регионов - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

    На север Казахстана приходит весна.

    И если для жителей юга весенняя погода в этом году наступила уже в конце февраля, а сейчас уже там все зелено, цветут яблони, благоухает сирень, отцветают вишни, распустились тюльпаны и собирают первый урожай клубники, то на севере страны только сошел снег и установилась солнечная плюсовая погода.

    В городе Рудном Костанайской области не так давно лежали сугробы, а река Тобол - главная водная артерия города горняков - была скована льдом.

    Сегодня здесь сошел снег, ярко засветило солнце, набухли сиреневые почки, тополя покрылись пушистыми сережками, а из зеленой травы показались первые весенние желтые цветочки.

    Но горожане не спешат снимать теплые куртки и отключать отопление в домах, так как ночные заморозки не отпускают.

    Местные власти уже вовсю готовятся к майским праздникам, к летнему сезону. Приводят в порядок город после долгой зимы - идет побелка деревьев, подметают тротуары и дороги, вывозят мусор.

    Когда согреется земля, начнут высаживать цветы вдоль трасс, в скверах и парках. Город расцветет яркими красками цветов и зеленью деревьев.

    Город Рудный Костанайской области появился на карте страны в середине прошлого века с началом освоения Соколовско-Сарбайского железорудного бассейна. Добываемая здесь руда имеет высокое качество и важное промышленное значение. История освоения месторождения и строительства города запечатлена в памятниках, в названиях улиц и скверов. Сегодня здесь проживают около120 тысяч жителей.





    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Природа Экология Общество
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