Весна пришла в Рудный - фоторепортаж

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - На огромной территории нашей страны представлено все разнообразие природных зон и климатических особенностей смены времен года. Об отличиях северных и южных регионов - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

На север Казахстана приходит весна.

И если для жителей юга весенняя погода в этом году наступила уже в конце февраля, а сейчас уже там все зелено, цветут яблони, благоухает сирень, отцветают вишни, распустились тюльпаны и собирают первый урожай клубники, то на севере страны только сошел снег и установилась солнечная плюсовая погода.

В городе Рудном Костанайской области не так давно лежали сугробы, а река Тобол - главная водная артерия города горняков - была скована льдом.

Сегодня здесь сошел снег, ярко засветило солнце, набухли сиреневые почки, тополя покрылись пушистыми сережками, а из зеленой травы показались первые весенние желтые цветочки.

Но горожане не спешат снимать теплые куртки и отключать отопление в домах, так как ночные заморозки не отпускают.

Местные власти уже вовсю готовятся к майским праздникам, к летнему сезону. Приводят в порядок город после долгой зимы - идет побелка деревьев, подметают тротуары и дороги, вывозят мусор.

Когда согреется земля, начнут высаживать цветы вдоль трасс, в скверах и парках. Город расцветет яркими красками цветов и зеленью деревьев.

Город Рудный Костанайской области появился на карте страны в середине прошлого века с началом освоения Соколовско-Сарбайского железорудного бассейна. Добываемая здесь руда имеет высокое качество и важное промышленное значение. История освоения месторождения и строительства города запечатлена в памятниках, в названиях улиц и скверов. Сегодня здесь проживают около120 тысяч жителей.







