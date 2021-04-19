Весеннюю охоту разрешили в СКО с 24 апреля

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 24 апреля по 8 мая будет открыт сезон весенней охоты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, разрешена охота на самцов тетерева и селезней диких уток, кроме видов, занесенных в Красную книгу РК.

«Любительская охота осуществляется при наличии удостоверения охотника, путевки субъекта охотничьего хозяйства. При охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия необходимо разрешение на хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему. При охоте с ловчими хищными птицами нужен паспорт ловчей хищной птицы. Добыча на весенней охоте селезней уток, самцов тетерева производится в присутствии егеря соответствующего субъекта охотничьего хозяйства», – проинформировали в ведомстве.

Охота запрещается в населенных пунктах и возле них, на территории промышленных объектов, транспорта, связи, обороны без разрешения уполномоченного органа. Запрещен отстрел сверх указанного в разрешении на пользование животным миром или путевке количества животных, других видов животных, не указанных в путевке.

Весенняя охота в регионе была под запретом с 2017 года.



