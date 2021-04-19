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    12:55, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Весеннюю охоту разрешили в СКО с 24 апреля

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 24 апреля по 8 мая будет открыт сезон весенней охоты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, разрешена охота на самцов тетерева и селезней диких уток, кроме видов, занесенных в Красную книгу РК.

    «Любительская охота осуществляется при наличии удостоверения охотника, путевки субъекта охотничьего хозяйства. При охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия необходимо разрешение на хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему. При охоте с ловчими хищными птицами нужен паспорт ловчей хищной птицы. Добыча на весенней охоте селезней уток, самцов тетерева производится в присутствии егеря соответствующего субъекта охотничьего хозяйства», – проинформировали в ведомстве.

    Охота запрещается в населенных пунктах и возле них, на территории промышленных объектов, транспорта, связи, обороны без разрешения уполномоченного органа. Запрещен отстрел сверх указанного в разрешении на пользование животным миром или путевке количества животных, других видов животных, не указанных в путевке.

    Весенняя охота в регионе была под запретом с 2017 года.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Экология
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