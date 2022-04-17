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    14:11, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Весенняя уборка началась на трассах республиканского значения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальным оператором автомобильных дорог республиканского значения начались масштабные работы в рамках весеннего благоустройства. Таким образом, филиалами АО «НК «КазАвтоЖол» круглосуточно ведутся работы в рамках весенней уборки дорог республиканского значения. Ежедневно в работах задействованы порядка одной тысячи дорожников и 700 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол» .

    С наступлением благоприятных погодных условий на трассах начались мероприятия по обновлению дорожных разметок. Разметки обновили на восьми тысячах км дорог республиканского значения.Отметим, что дорожная разметка выполняется с применением лакокрасочного материала с добавлением стеклошариков, которые обладают светоотражающими свойствами. Благодаря им разметка остается заметной на протяжении дня и ночи.

    Кроме того, филиалами АО «НК «КазАвтоЖол» ведутся работы по уборке мусора с обочин и площадок отдыха, промывке тротуарных частей, дорожных ограждений, замене дорожных знаков и криволинейного бруса, установке искусственной неровности и др. Также в рамках весеннего содержания выполняется работа по окраске элементов обустройства дороги: стоек знаков, опор освещения и бордюров.

    Особое внимание уделяется и придорожному сервису. Так, владельцы объектов придорожного сервиса приводят в порядок свои участки.

    В случае обнаружения дефектов и неудовлетворительной весенней очистки пользователи автомобильных дорог республиканского значения могут обращаться в круглосуточной колл-центр АО «НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403.

    Напомним, что все вышеперечисленные мероприятия проводятся на постоянной основе. На данный момент все дороги республиканского значения открыты, проезд обеспечен.


    Теги:
    Дороги Бизнес Транспорт Другие государственные органы Общество
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