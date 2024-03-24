Весенняя саночистка началась в Астане с уборки улиц и промывки мостов

С наступлением весенних теплых дней коммунальные службы столицы приступили к масштабной санитарной очистке города: промываются мосты, памятники, тротуары, знаки, ограждения, остановки, очищаются от мусора скверы, парки, общественные пространства и так далее, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Сейчас с помощью специальной техники проводится механизированная уборка тротуаров и дорожных покрытий, где уже сошел снег. Рабочие по благоустройству ежедневно выходят на уборку газонов от мусора. Вручную и при помощи техники очищается прибордюрная часть. Также силы коммунальщиков направлены на откачку талых вод.

Фото: Акимат г. Астаны

На сегодня работы по санитарной очистке ведутся во всех пяти районах столицы. В акции было задействовано свыше 1000 единиц спецтехники и более 2300 дорожных рабочих.

Участие в ней приняли порядка 35 тысяч жителей города, трудовые коллективы, общественные организации, представители бизнеса, молодежь, волонтеры, активисты районов и другие.

Фото: Акимат г. Астаны

Всего по городу было вывезено порядка 60 тыс. тонн мусора на полигон. Площадь охваченной уборкой территории составила более 52,6 млн квадратных метров.

В этом году Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. 23 марта в декаде Наурызнама отмечают День очищения и обновления.