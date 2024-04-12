Весенняя рыбалка: насколько опасно сегодня выходить на лед?

Рыбалка. Занятие, конечно, весьма увлекательное, но по весне еще и рискованное. Чем теплее за окном, тем опаснее становится выходить на лед. Однако любителей зимней рыбной ловли это не всегда останавливает. Акмолинские спасатели на регулярной основе проводят рейды, чтобы предупредить жителей региона, что рыбалка становится все более небезопасной. В один такой рейд отправился и корреспондент агентства Kazinform.

Несмотря на постоянную профилактическую работу спасателей в минувшие выходные зерендинское озеро вновь собрало большое количество рыбаков. Не останавливает их ни рыхлый лед, ни то, что возле берегов уже давно стоит вода.

Фото: Оксана Матасова

Сергей Мякушкин — рыбак со стажем. Мужчина признается, что приезжает только на зимнюю рыбалку и прекрасно понимает, что сейчас она уже небезопасна.

— Лет 15 я уже на рыбалке. Это отдых для души, этим она и завлекает. Если говорить насчет безопасности, то, конечно, надо смотреть, есть трещины, есть промоины — надо аккуратней с этим делом, не шутить. Вот буквально день-два — и все… Уже, можно сказать, по воде заходишь, а это уже опасно, — поделился рыбак.

Между тем, спасатели региона уже начали бить тревогу: обильное ледотаяние и повышение температуры воздуха могут сыграть злую шутку. Однако пока лед не станет 25 см, единственное, что они могут сделать — провести разъяснительные беседы с любителями зимней ловли. А вот выезд на лед на автотранспорте уже категорически запрещен! Но и тут есть нарушители.

Фото: Оксана Матасова

— На сегодняшний день на лед выходить опасно, хоть толщина льда и имеется, но на берегах озера уже идет обильное ледотаяние, есть большая вероятность провалиться под лед. Также с начала весеннего периода имеются факты нарушения, такие, как выезд на лед на автотранспорте и оставление детей без присмотра на льду, — пояснил офицер управления гражданской обороны ДЧС Акмолинской области Алмаз Бекбаев.

Так, на акмолинских любителей покататься на машине по льду уже было составлено 8 административных протоколов. Еще один штраф получил житель Бурабайского района, оставивший своего ребенка на льду без присмотра. Нарушители должны будут заплатить 7 МРП.

Фото: Оксана Матасова

Ну, а сами спасатели признаются, что находятся с наступлением паводка как никогда начеку, ведь в их практике уже были случаи спасения провалившихся под лед рыбаков. И самое главное — опасность здесь должен понимать каждый рыбак. Только последних это почему-то ничему не учит.