Весенний сезон охоты в Карагандинской области откроется в апреле

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 8 по 22 апреля стартует сезон охоты в Шетском и Актогайском районах, а также в охотничьих хозяйствах «Айнабулакское», «Куланотпесское», «Самарское», «Есен», «Киевское», «Пржевальское», «Черниговское», «Кумколь», «Байсал». С 15 по 29 апреля охота начнется в Осакаровском, Бухар-Жырауском, Нуринском, Каркаралинском и Абайском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Охотникам необходимо иметь разрешение на пользование животным миром, удостоверение охотника, путевки субъекта охотничьего хозяйства. При охоте с огнестрельным оружием – разрешение на хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему», - сообщили Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

Охотиться можно в строго определенных местах в соответствии со сроками и видами животных. При этом необходимо бережно относиться к животному миру для сохранения и улучшения среды обитания редких и исчезающих видов фауны. Также необходимо соблюдать технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Действия охотников при отсутствии разрешительных документов, несоблюдении правил охоты, а также охота на редкие виды животных расцениваются как браконьерство, за что нарушителям грозит ответственность.

Фото Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области