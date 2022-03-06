Весенний сезон охоты откроется 2 апреля в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 2 по 16 апреля стартует сезон охоты в южной части Карагандинской области, а именно в Жанааркинском, Шетском, Улытауском и Актогайском районах. С 16 по 30 апреля охота начнётся в Осакаровском, Бухар-Жырауском, Нуринском, Каркаралинском и Абайском районах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Охотникам необходимо иметь разрешение на пользование животным миром, удостоверение охотника, путёвки субъекта охотничьего хозяйства. При охоте с огнестрельным оружием: разрешение на хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему.

«Охотиться можно в строго определённых местах в соответствии со сроками и видами животных. При этом необходимо бережно относиться к животному миру для сохранения и улучшения среды обитания редких и исчезающих видов обитателей фауны. Также необходимо соблюдать технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием», - сказали в пресс-службе Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области .

Действия охотников при отсутствии разрешительных документов, несоблюдении правил охоты, а также охота на редкие виды животных расцениваются как браконьерство, за что нарушителям грозит ответственность.