Весенний рыболовный сезон начался в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Весенний рыболовный сезон стартовал в Атырау, передает МИА «Казахстан» со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

По словам руководителя Атырауского областного управления рыбного хозяйства Артура Садибекулы, в весеннем рыболовном сезоне было задействовано 18 рыбохозяйственных предприятий. Два из них – осетрово-рыбоводные заводы.

«Весной этого года природопользователям предстоит выловить около 13 тысяч тонн рыбы в Урало-Каспийском бассейне. Около 4 500 человек будут трудоустроены на постоянную и сезонную работу в течение всего промыслового сезона», - сказал руководитель управления.

Фото РСК Атырауской области