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    05:55, 29 Март 2021 | GMT +6

    Весенний рыболовный сезон начался в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Весенний рыболовный сезон стартовал в Атырау, передает МИА «Казахстан» со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

    По словам руководителя Атырауского областного управления рыбного хозяйства Артура Садибекулы, в весеннем рыболовном сезоне было задействовано 18 рыбохозяйственных предприятий. Два из них – осетрово-рыбоводные заводы.

    «Весной этого года природопользователям предстоит выловить около 13 тысяч тонн рыбы в Урало-Каспийском бассейне. Около 4 500 человек будут трудоустроены на постоянную и сезонную работу в течение всего промыслового сезона», - сказал руководитель управления.


    Фото РСК Атырауской области


    Теги:
    Атырауская область Атырау
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