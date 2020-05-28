Весенний призыв пройдет в условиях двухнедельного карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента по делам обороны Алматы Амантай Усербаев рассказал о проведении весеннего призыва на срочную воинскую службу в условиях карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы обратить внимание родителей и родственников, что в этом году торжественный ритуал приведения к присяге будет проводиться без привлечения к этому торжественному мероприятию родителей и родственников, потому что в условиях пандемии это нецелесообразно. Вместе с тем, у военнослужащих будет возможность ход принятия присяги снять на видео, аудио и отправить родственникам», - сказал в ходе онлайн-брифинга Амантай Усербаев.

Он отметил, что в медицинскую комиссию добавлен врач-инфекционист. По прибытию в воинские части молодое пополнение отправят на двухнедельный карантин, дальше они пройдут ПЦР-тестирование.

«Находясь на карантине, они будут заниматься начальной военной подготовкой, то есть подготовкой к приведению к присяге», - дополнил Амантай Усербаев.

По его словам, уже проведено комплектование некоторых частей погранслужбы, их комплектование еще проводится. В последующем будут комплектоваться воинские части Нацгвардии и Минобороны.







