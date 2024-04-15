Весенний призыв начался в Акмолинской области

В Казахстане продолжается весенний призыв. Из Акмолинской области защищать родину в текущем году отправятся около двух тысяч призывников. В военкомате уверяют: сейчас мотиваций служить в армии у молодежи гораздо больше, ведь после прохождения воинской службы ребята имеют ряд привилегий, поэтому практически все стараются пополнить ряды Вооруженных сил страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя начальника департамента по делам обороны, начальника управления призыва и вневойсковой работы Каната Омарова, в этом году по Акмолинской области будут призваны около 2 тысяч призывников, которые отправятся по всем регионам РК.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Повестки вручаются по месту жительства, месту работы и учебы под роспись. Дополнительно идет рассылка СМС-оповещений через службу 1414.

— Если призывник получил повестку лично и не явился в местные органы военного управления, уклонился, значит, его подают сначала в розыск. Если он не находится, если он не прибыл и уважительной причины нет, тогда, согласно статье 647 Административного кодекса (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету), это влечет штраф в размере 5МРП, — пояснил собеседник.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Отбор призывников идет по морально-деловым качествам, состоянию здоровья, образованию и полученным специальностям. Если специальность инженерная, то такие призывники, как правило, отправляются в механизированные части. Если связана со спортом, то чаще в десантно -штурмовые бригады.

Отсрочку дают по семейным обстоятельствам, для продолжения образования и по состоянию здоровья. Именно его проверяют сначала районная или городская, а затем и областная призывные медицинские комиссии.

— Сегодня у призывников встречаются в основном «заболевания цивилизации» — это заболевания позвоночника, сколиоз, плоскостопие, проблемы со зрением. Здесь, конечно, сказываются современные гаджеты, компьютеры. Если сравнивать в целом, у нас уровень здоровья молодого поколения, конечно, улучшился. Если в те же 90-е годы у нас было достаточно много призывников с дефицитом массы тела, преобладали заболевания ЖКТ, то когда уровень социальных условий стал лучше, соответственно, ряд заболеваний ушел на второй план… Поэтому сейчас преобладают заболевания, которые диктует время, — поделился председатель областной призывной медкомиссии Макшарип Мартазанов.

По словам медика, при выявлении у молодежи той или иной патологии, призывника отправляют на дальнейшее лечение. При этом случалось, что именно на призывной комиссии у молодого человека выявлялись достаточно серьезные заболевания.

— К сожалению, это были и онкология, и серьезные заболевания сердца, комиссией был также выявлен порок сердца, мы отправляли на оперативное лечение. Большим подспорьем стало нахождение на областном призывном пункте УЗИ-аппарата. Теперь обследования можно пройти на месте. Также проводится ряд тестов на нарко-, вич-инфекцию. У нас имеется договор с областной многопрофильной больницей, где уже второй год выделяются средства на призывников, благодаря акимату области. Это позволяет нам быстро, эффективно, без очереди и качественно обследовать юношей, — добавил М. Мартазанов.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

21-летний уроженец села Зеленого Астраханского района Василий Гардон пришел на воинскую службу по добровольному желанию. Теперь он будет служить в Отаре.

— Хочу получить, как минимум, военный билет, дальше пойти работать по контракту. Желаю всем своим сверстникам и вообще будущему молодому поколению отслужить в армии. Для меня это перспектива, во-первых, и в дальнейшем это честь и защита своей родины. Это самое основное, — отметил призывник.

На сегодняшний день, как признаются в военкомате, большинство призывников имеют желание служить. Связано это с многими привилегиями, которые предоставляются военнослужащим.