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Весенний фестиваль охоты с ловчими птицами проходит в Монголии

Автор:  
Гульмира Байзакова
5 Марта 2023, 22:44
Весенний фестиваль охоты с ловчими птицами проходит в Монголии Фото: montsame.mn

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - В Монголии проходит весенний фестиваль охоты с ловчими птицами «Золотой орел-2023». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

В фестивале принимают участие 19 охотников с беркутами в возрасте от 17 до 69 лет из монгольских аймаков Баян-Улгий, Сэлэнгэ и Тув и около 10 тысяч посетителей, включая иностранных туристов из более чем десяти стран.

По информации МОНЦАМЭ, этот фестиваль проводится в преддверии праздника Наурыз. Его цель - популяризация традиций, наследия и самобытной культуры казахского народа, передача их молодежи, привлечение туристов, формирование у жителей понимания правильного провождения досуга.

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Кроме того, в ходе мероприятия проводятся парад с орлом (всадник с лучшим национальным костюмом, орлом и конным снаряжением), рыбалка с орлом, конкурс по выявлению самой обученной птицы, казахская национальная игра - кокпар.


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