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Весенний экологический месячник пройдет в Астане

Ринат Дусумов
6 Апреля 2023, 11:38
Весенний экологический месячник пройдет в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 8 апреля по 6 мая в столице пройдет весенний экологический месячник «Жасыл Астана» по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Массовые общегородские субботники с участием жителей, представителей бизнеса, государственных и других органов пройдут 15 апреля и 6 мая.

В рамках экологического месячника проведут санитарную очистку города, сетей ливневой и арычно-лотковой канализации, уборку улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий, сезонные агротехнические работы по уходу за зелеными насаждениями в парках и скверах, уборку прилегающих территорий к объектам торговли, мероприятия по устройству площадей газонов и цветников, ликвидацию несанкционированных свалок и загрязненных участков.

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Вместе с тем, планируется высадить более 10 тысяч зеленых насаждений в рамках акции «Жасыл Астана».

«Призываем всех представителей предприятий города, ОСИ (КСК), субъектов малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры и другие), учебных заведений, волонтеров и неравнодушных горожан принять участие в экологическом месячнике. Также призываем жителей и гостей столицы провести уборку внутриквартальных (придомовых) территорий», - обратились к астанчанам в акимате города.

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В 2022 году в столице в рамках экологических субботников собрано и вывезено более 6 тысяч тонн отходов. Произведена посадка более 29 тысяч деревьев, убрано 2,7 млн квадратных метров площади.

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