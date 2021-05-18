Весеннее первенство Казахстана по легкой атлетике пройдет в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Алматы примет весенний чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Турнир начнется 21 мая. Данный старт входит в подготовительный период команды к Олимпийским играм в Токио.

В утренней программе первого дня спортсмены определят сильнейших в беге на дистанции 10 000 метров.

Параллельно в это же время в Алматы также будет проходить чемпионат Казахстана среди юношей 2004-2005 годов рождения.

Заключительный день обоих соревнований состоится 23 мая. Отметим, что соревнования пройдут с учетом всех санитарных норм.

Отметим, что соревнования пройдут с учетом всех санитарных норм.