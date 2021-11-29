«Весёлые старты» устроили ветераны в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре полиция и клуб ветеранов «Замандас» при поддержке госорганов организовали необычные спортивные состязания для людей «серебряного возраста», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши пенсионеры на такие мероприятия идут с очень большим желанием, ждут их, задолго интересуются, проявляют самое активное участие, ведь они – за здоровый образ жизни. Всем такие праздники нравятся», – рассказала руководитель павлодарского областного клуба ветеранов «Замандас» Нурбану Аргынова.

В преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан в спортивном комплексе ФСО «Динамо» департамента полиции Павлодарской области прошла спартакиада для людей пожилого возраста клуба «Замандас» под девизом «Мы выбираем жизнь!». По данным правоохранительных органов, акция прошла при поддержке отделов внутренней политики, туризма и спорта города Павлодара. Участников поприветствовал председатель жюри Канат Шакуов, который пожелал им здоровья, радости, активности и спортивных побед. Спортивную часть праздника составили эстафеты.

«В состязания входили упражнения: передача и ведение мяча, весёлая многоножка. Все упражнения в ходе состязаний были скорректированы в сторону большей безопасности, ведь весёлые соревнования должны нести их участникам только радость и пользу здоровью, максимально исключив риск», - прокомментировали в полиции.

Пока жюри подводило итоги, участники спартакиады наслаждались музыкальными номерами в исполнении полицейского Кенжалы Аралбаева, артистов Асем Даутовой и Айгуль Жумагуловой, что предало мероприятию настоящую торжественность и красоту.

«Представители старшего поколения, их личный пример играют большую роль в деле приобщения к спорту нашей молодёжи. Когда дети и внуки слышат от своих бабушек и дедушек: «Я иду заниматься спортом», наверняка они и сами подружатся со спортом. А он сближает людей всех возрастов», - отметила начальник отдела управления по противодействию наркопреступности Ирина Тимиргалиева.

По мнению сотрудников полиции, в очередной раз представители «серебряного возраста» доказали, что возраст здоровью – не помеха, и быть в тонусе – это лучшая награда за каждодневный спортивный труд. А по итогам конкурса победила дружба!