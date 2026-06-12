Веселящий газ и уголовная ответственность: что выявили рейды МВД Казахстана

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано более 50 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом закиси азота, известной как «веселящий газ», изъято свыше 1500 баллонов с веществом. Подробно о рейде полиции — в материале агентства Kazinform.

С 1 января 2026 года в Казахстане действует уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, в перечень которых включен оксид азота или «веселящий газ».

— С момента вступления указанных изменений в законную силу зарегистрировано более 50 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оксида азота. Из незаконного оборота изъято свыше 1500 баллонов, — сообщили в МВД РК.

Поводом для запроса стали публикации в социальных сетях и мессенджерах, где обсуждается продажа «веселящего газа» и его возможное распространение среди молодежи. В связи с этим редакция Kazinform обратилась в МВД и Минздрав Казахстана, чтобы уточнить масштабы проблемы, медицинские последствия для людей и правовой статус вещества.

Один случай и возрастная группа риска

В Министерстве здравоохранения сообщили, что отдельный учет обращений после употребления закиси азота не ведется. Однако один случай все же был официально зарегистрирован.

— За 2025 год зарегистрирован один случай обращения в медицинскую организацию с острой формой ингаляционного отравления в городе Караганде, — говорится в ответе Минздрава.

По данным ведомства, основная группа риска — подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, а также до 30–35 лет.

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Чем опасна эйфория от газа

Медики отмечают, что употребление закиси азота вне медицинского контроля может вызывать острые нарушения в работе организма. Чаще всего фиксируются головная боль, головокружение, тошнота, онемение и потеря чувствительности в конечностях, галлюцинации, учащенное сердцебиение и повышение артериального давления.

В более тяжелых случаях развивается кислородное голодание мозга и поражение центральной нервной системы, сопровождающееся неврологическими расстройствами и потенциально опасными для жизни состояниями.

— Повторное или неконтролируемое воздействие может вызывать выраженные неврологические расстройства, гипоксическое поражение центральной нервной системы и потенциально приводить к развитию угрожающих жизни осложнений, включая летальный исход, — отметили в Минздраве.

Медицинская помощь и порядок действий

В случаях отравления закисью азота помощь направлена на устранение гипоксии и поддержание жизненно важных функций организма. В зависимости от состояния пациента применяется кислородотерапия, мониторинг дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности, а при необходимости — интенсивная терапия и госпитализация.

Медицинские организации действуют в рамках утвержденных клинических протоколов лечения острых отравлений и неотложных состояний.

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При этом сведения о подобных случаях подлежат обязательной передаче в правоохранительные органы — особенно при признаках отравлений, попытках самоповреждения или возможного правонарушения.

Официальное применение вещества

Несмотря на общественный резонанс, закись азота остается разрешенной в медицинской практике. Она используется как средство ингаляционной анестезии и седации исключительно в смеси с кислородом и под контролем специалистов.

Также вещество применяется в отдельных косметологических процедурах, включая методы, связанные с местным обезболиванием и снижением чувствительности.

Таким образом, при медицинском применении речь идет о строго контролируемых дозировках и условиях использования, тогда как вне медицинской сферы оборот вещества уже стал предметом уголовных расследований. Чем опасен газ, читайте здесь.

На вопрос о принимаемых мерах в МВД ответили, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота «веселящего газа» в стране продолжается.

Ранее агентство сообщало, что с 1 января текущего года в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ по статье 301 Уголовного кодекса. В перечень таких веществ включен и оксид азота, известный среди молодежи как «веселящий газ».

Отдельно отмечалось, что Комитет по противодействию наркопреступности МВД на регулярной основе проводит рейдовые мероприятия в ночных клубах и увеселительных заведениях, направленные на выявление и пресечение фактов распространения запрещенных веществ.

В ходе таких проверок в ряде заведений столицы были выявлены факты незаконной реализации оксида азота. По данным столичной прокуратуры, из оборота изъято более 20 баллонов вещества, возбуждено шесть уголовных дел.