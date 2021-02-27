Вещи из прошлого могут подарить музею кокшетауцы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости РК музей истории города Кокшетау обратился к жителям областного центра принять участие в выставке «Подари экспонат музею», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старые магнитофоны, телефоны-«кирпичи», дискеты, кассеты, тетрисы и даже бумажные тиыны... Все это было частью нашей жизни в 90-е - начале 2000-х годов. На смену пришли современные гаджеты и деньги, а прежние были выброшены или заняли свое место на полке в чулане… Сегодня кокшетауцы имеют уникальную возможность стряхнуть пыль с этих вещей и отнести их на выставку в музей истории города Кокшетау «Подари экспонат музею», чтобы они, забытые и ненужные, вновь стали частью истории теперь уже не только отдельной семьи, но и всего областного центра.

«Мы подготовили ряд мероприятий к 30-летию Независимости РК. Старт был дан объявленной в январе акцией «Подари экспонат музею». Через СМИ мы обратились к горожанам, чтобы они передали в музей все, что связано с этим историческим периодом. Это 90-е и 2000-е годы. В жизни каждого человека тогда появились новые предметы, и мы хотели через них рассказать историю Независимости. Это видеомагнитофоны, телевизоры, сотовая связь… Музей сохранит эти вещи для будущих поколений, чтобы показать им, как началась в городе история нового времени», - рассказала директор Музея истории города Кокшетау Ботагоз Габдуллина.

Сегодня выставка только начинает обрастать экспонатами. Среди них есть и весьма интересные. К примеру, фотоаппарат Polaroid, делающий мгновенное фото, первые образцы сотовых телефонов, фотоаппаратов-мыльниц, видеомагнитофон. Рядом первые номера частных газет областного центра, появившихся как раз в тот период.

«Обращаемся к жителям Кокшетау с просьбой присоединиться к акции и принести в музей то, что появилось в вашей жизни в 90-е и 2000-е годы и хранится до сих пор. Если в ваших семейных альбомах есть фотографии с видами города того времени, также просим поделиться», - обратилась к кокшетауцам научный сотрудник отдела фондов Музея истории города Кокшетау Ольга Сартова.

Пока, по словам сотрудников музея, на их выставке не хватает тетрисов, игровых приставок, тамагочи и одежды того времени. Если все эти вещи все-таки попадут в музей, можно будет сделать сразу несколько экспозиций и даже посвятить очередную «Ночь в Музее» этому историческому периоду.

«То, что было в 90-х и 2000-х, мы не должны забывать, должны показать, через какие этапы прошел Казахстан, какие вещи присутствовали в нашей жизни. Они могут рассказать много интересного», - добавила Б. Габдуллина.