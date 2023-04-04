Вещевой рынок в Бангладеш сгорел дотла

ДАККА. КАЗИНФОРМ - Сотни пожарных боролись с сильным пожаром, который возник на популярном рынке одежды в столице Бангладеш, Дакке, сегодня утром. Из-за пожара самые старые кварталы города погрузились в черный дым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

О пострадавших в результате утреннего пожара пока не сообщается. Владельцы магазинов и представители пожарной охраны сообщили журналистам, что рынок Бонго Базар и три прилегающих к нему торговых района сгорели почти полностью дотла.

«Около 600 пожарных работали над тем, чтобы взять огонь под контроль», — заявил представитель пожарной охраны Ракибул Ислам, добавив, что возгорание началось на рассвете.

Пожар продолжал бушевать на протяжении шести часов. Ракибул Ислам добавил, что пожарные не знают, как возник пожар.

К тушению пожара подключили даже вертолет ВВС страны.

На кадрах с воздуха с вертолета видно, как сотни людей наблюдают за пылающим в огне рынком с ближайшей эстакады.

Рынок является популярным местом для западных модных брендов по сниженным ценам, таких как Tommy Hilfiger, которые продают одежду, которая была произведена на швейных фабриках города, но не соответствовала экспортным стандартам.

Владельцы магазинов сказали журналистам, что пожар оставил их без средств к существованию в преддверии Курбан-байрама, мусульманского праздника, знаменующего окончание Рамадана и крупнейшего религиозного праздника в стране.