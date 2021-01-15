Вещественные доказательства в виде сигарет на 268 млн тенге украл житель Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Вещественные доказательства в виде сигарет на 268 млн тенге украл житель Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт кражи жителем города Атырау 1 690 коробок табачных изделий марки «Milano» на сумму более 268 млн тенге, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, посредством угона автомашины «Freigtliner» и полуприцепа марки «Schmitz».
Приговором суда №2 города Атырау он признан виновным в соответствии с п.3 ч.4 ст.188, п.1 ч.2 ст.200 УК РК и в отношении него назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с взысканием материального ущерба в сумме 268 304 400 тенге.
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