Вещательные компании США обязали сообщать об иностранных спонсорах

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Федеральная комиссия по связи США единогласно проголосовала за принятие правил, которые будут обязывать теле- и радиовещателей страны сообщать о материалах, спонсируемых или предоставляемых правительствами иностранных стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Теле- и радиовещателей США будут обязывать предавать гласности материалы, за выпуск которых они получают деньги от иностранных государственных организаций. На данный момент определенных правил по раскрытию такой информации нет.

В заявлении Комиссии говорится, что новые правила способствуют открытости, тем самым обезопасив аудиторию от влияния со стороны иностранных правительств и их представителей.

В случае если спонсором материала является иностранная государственная организация, то будет необходима идентификация спонсора либо во время эфира, либо в общедоступном документе теле- и радиовещателей.

Сообщается, что в Национальной ассоциации вещателей США данную инициативу поддержали.