Вещание телевизионных каналов и радио приостановят по всему Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 ноября временно приостановят ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт АО «Казтелерадио».

19 ноября с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

«19 ноября 2020 года 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств», - говорится в распространенном сообщении АО «Казтелерадио».