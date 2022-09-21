21 Сентября 2022, 14:51

Вес всех муравьев на планете больше массы птиц и млекопитающих - исследование

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Энтомологи из Университета Гонконга говорят, что по всему земному шару насчитывается 20 квадриллионов муравьев. Совокупный вес которых больше, чем у всех диких птиц и млекопитающих на планете, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание CBS News.

Муравьи присутствуют почти во всех экосистемах планеты и на данный момент существует более 15,7 тысяч их видов и подвидов, но есть разновидности, которые еще не получили названия.

Чтобы получить общее количество, эксперты проанализировали 489 исследований со всего мира, охватывающих все континенты и основные места их обитания. Перед другими учеными стояла утомительная задача - наблюдение и подсчет муравьев. Потом исследования объединили, чтобы достичь оценки в 20 000 000 000 000 000.

При подсчете общего веса всех муравьев, исследователи пришли к выводу, что их биомасса составляет около 12 млн тонн углерода. Углерод составляет всего около половины сухого веса муравья, а это означает, что общая масса, вероятно, еще выше.

Энтомологи обнаружили, что муравьи распределены по планете неравномерно. Самое большое их количество находится в тропиках, в лесах и в засушливых регионах.

Все эти муравьи, конечно же, играют решающую роль в наших экосистемах. Насекомые аэрируют почву, распространяют семена, расщепляют органический материал и создают среду обитания для других животных. Ученые отмечают, что они также являются важной частью пищевой цепочки и могут быть более эффективными для фермеров, чем пестициды.

Исследователи признали, что у полученных результатов было несколько ограничений. Образцы поступили неравномерно из различных географических регионов, большинство из них собраны с земли, в результате чего многое еще предстоит узнать о популяциях на деревьях или под землей.

Ученые надеются, что эти результаты помогут отслеживать популяции муравьев в будущем, в условиях значительных изменений окружающей среды.

Кадр из видео/cbsnews.com