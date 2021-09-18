Весь сентябрь школьники и их родители отмечают День семьи в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре День семьи школьники с мама и папами отмечают весь сентябрь. В городе к этой акции привлечены десятки тысяч школьников, а с ними – их матери и отцы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В организациях образования Павлодара в течение сентября проводятся плановые мероприятия, посвящённые Дню семьи, - рассказали в отделе образования Павлодара. - С участием более 40000 школьников общеобразовательных школ, родителей проводятся классные часы, конкурсы, челленджи, выставки, марафоны, фестивали, турниры».

В гороно отметили, что всё это делается для формирования позитивного имиджа семьи, развития, пропаганды семейных ценностей и традиций, содействия развитию творческого и культурного потенциала семей, вовлечения их в активную социально-культурную деятельность, повышения воспитательной роли семьи. Во всех школах проходят классные часы: «Менің берік отбасым», «Загляните в семейный альбом», «Моя семья - мое богатство», «Семейные традиций», и запущен челлендж «Елімнің болашағы - салауатты отбасы».

«Более 22000 учащихся 1-4 классов участвуют в конкурсе «Мың бір мақал, жүз бір жұмбақ». Школьники вместе с родителями стали участниками конкурсов видеороликов «Наши семейные рецепты», «Менің бақытты отбасым», вокального конкурса «Ең дарынды отбасы», конкурса чтецов «Под дружным шаныраком Казахстана», конкурса семейных фотографий «Моё семейное дерево», - добавили в отделе образования.

Ученики детской музыкальной школы Павлодара выступят с концертом «Ана жүрегі», а детская художественная школа представит выставку рисунков «Отбасым - бақытты мекенім» с участием учеников общеобразовательных школ и художественной школы, дополнили в ведомстве.

«Центр занятости и развития детской одарённости «Павлодар дарыны» 15-26 сентября проведёт фестиваль семейного творчества «Қасиетті жеті саны - отбасы құдіреті»: дети должны будут представить семь фото о традициях в своих семьях, 20-30 сентября - конкурс «Лучший репортаж», репортажи «Все профессии хороши» с места работы родителей», - отметил источник.

Ожидается и спортивный марафон «Осенний забег». Детский центр экологии и туризма с участием детей и родителей проведёт спортивный турнир «Мама, папа, я - спортивная семья». В ходе конкурса «Мерейлі отбасы» педагоги дополнительного образования и воспитанники школы национального возрождения примут участие в фестивале «Дружная семья - крепкая страна», который состоится в пойме реки Иртыш, рассказали в отделе образования.

Фото отдела образования г. Павлодар.