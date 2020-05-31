Весь путь корабля Илона Маска до МКС покажут в прямом эфире

МЕРРИТ-АЙЛЕНД. КАЗИНФОРМ - Успешный старт ракеты-носителя Falcon-9 c кораблем Crew Dragon компании SpaceX состоялся со второй попытки с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямая трансляция запуска велась на официальных сайтах NASA, SpaceX, в социальных сетях, в том числе русская версия на канале YouTobe.

Старт прошел в штатном режиме, состоялось отделение первой ступени ракеты-носителя, которая планово приземлилась в заданном районе на плавучую платформу в Атлантическом океане.

После отделения второй ступени корабль в штатном режиме вышел на орбиту.

На МКС отправился экипаж в составе двух астронавтов NASA Дугласа Хёрли и Роберта Бенкена.

Ведущие прямых репортажей сообщили о том, что астронавты чувствуют себя хорошо, впрочем, все участники онлайн трансляции могли наблюдать картинку из кабины космического корабля.

Ожидается, что корабль пристыкуется к МКС через 19 часов после старта. Сообщалось, что на последнем этапе сближения со станцией, когда до касания останется около 400 метров, экипаж корабля осуществит проверку возможностей ручного управления. После этой проверки процесс стыковки будет осуществляться по командам с Земли, и окончательное решение о стыковке будет принято в момент, когда корабль будет находиться в 20 метрах от стыковочного узла.

Напомним, NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».

Экипаж SpX-DM2 пробудет в составе МКС от 30 до 119 дней и не позднее 23 сентября 2020 года вернется на Землю.

После успешного запуска глава NASA Джим Брайденстайн поблагодарил всех участников полета и отвечая на вопросы журналистов, отметил, что принимать поздравления можно будет только после того, как экипаж прибудет на МКС и успешно выполнив миссию, вернется на Землю.

Одна из удивительных новостей состояла в том, что прямая трансляция будет вестись на каналах NASA беспрерывно, вплоть до стыковки с МКС.