Вес под контролем: в Турции начали уличные проверки массы тела граждан

Как оказалось, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустил необычную и амбициозную инициативу по борьбе с ожирением. В рамках государственной кампании «Узнай свой вес — живи здорово» миллионы граждан страны будут публично взвешены прямо на улицах.

Как сообщает Berliner Morgenpost, сотрудники санитарных служб появились в парках, у автобусных остановок и даже у входов на футбольные стадионы. Они останавливают прохожих, измеряют их рост и вес, после чего рассчитывают индекс массы тела (BMI). Если показатель равен 25 и выше — человека направляют к медицинским специалистам для получения рекомендаций по снижению веса.

По замыслу властей, до 10 июля этого года планируется взвесить около 10 млн человек — почти восьмую часть населения страны. Цель кампании — повысить осведомленность о рисках, связанных с лишним весом, и мотивировать людей к более здоровому образу жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 30% граждан Турции страдают ожирением — это почти вдвое выше среднего уровня по Европейскому союзу. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет около 19%.

Однако кампания вызвала неоднозначную реакцию. В социальных сетях разгораются споры. Многие опасаются, что уличное взвешивание может стать не просто навязчивым, но и унизительным. Люди выражают опасения, что подобные меры будут носить принудительный характер, а результаты — озвучиваться публично, могут нанести моральный и психологический ущерб людям.

Правительство пока не дало четкий ответ, будет ли участие в программе строго добровольным. Отмечается, что основной акцент делается на профилактику и информирование населения.

Будет ли инициатива эффективной или обернется скандалом — покажет время. Но ясно одно, что Турция сделала ставку на здоровье, выбрав при этом весьма нестандартный путь.

Ранее мы писали о том, что Турция сталкивается с вызовом старения населения. Постепенное старение турецкого населения в отдельных провинциях страны достигло среднего возраста в 43 года.