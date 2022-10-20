АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Весь личный состав полиции в Атырау ориентирован на поиск убийцы женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции Атырауской области сообщает, что 19 октября в городе было совершено убийство. Произошел трагический случай в магазине, расположенном во дворе жилого дома в микрорайоне Оркен. Погибшая женщина 1963 г.р. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 99 УК РК. Назначена судебно- медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого. Ориентирован весь личный состав полиции. Следственные действия проводит следственно-оперативная группа департамента. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК»,- сообщает пресс-служба ДП региона.

