Вертолеты привлекли к поискам пропавшего иностранца близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По факту исчезновения гражданина Австралии заведено розыскное дело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и специалистов-кинологов. Ориентировка о поиске иностранца передана во все полицейские подразделения.

Кроме того, максимально используются ресурсы волонтеров. По имеющейся на данный час информации, гражданина Австралии видели в районе БАО 21 мая. Мужчина направлялся в сторону космостанции. С учетом исследуемой местности привлечены вертолетные расчеты, силы республиканского оперативно-спасательного отряда. Видеоразведка осуществляется дронами», - резюмировал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

По информации пресс-службы РОСО, сообщение о пропаже поступило в департамент полиции от гражданина России, который проживал в том же хостеле, что и мужчина. Пропавшего видела последний раз его коллега по работе. Она рассказала, что они прибыли в Алматы 20 мая поздно вечером с целью туризма. В 7 часов утра туристы должны были улететь обратно, подруга приехала в аэропорт города одна, думала, что мужчина приедет туда самостоятельно.

На поиски туриста была отправлена оперативная группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве 6 человек и 1 кинологический расчет. В 23 часа 40 минут они приступили к поискам. В 2 часа 40 минут сотрудники РОСО и сотрудники департамента полиции поднялись до Космостанции, осмотрели склоны. Спустились вниз, осмотрели правую и левую сторону трубы. Искали на правой стороне озера - потерявшегося не обнаружили.

На Большом Алматинском озере ночью была непогода, шел дождь, снег и дул сильный ветер. В 10:45 на БАО прибыла другая группа спасателей на пересменку в количестве 10 человек на одной единице техники и в 11:15 продолжили поиски с Космостанции. Спасатели разделились на две группы: одна пошла в сторону ущелья Аюсай, другая - в сторону ущелья Проходное.