Вертолеты с военными - Париж готовится к Олимпиаде и повышает меры безопасности

Франция усиливает меры безопасности в преддверии беспрецедентной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в следующем месяце, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

Капитан Сэнди из французской армии сообщила AP, что вертолеты Fennec будут патрулировать город и защищать воздушное пространство в этот день. Ее фамилия не была названа по соображениям безопасности.

Амбициозная церемония открытия 26 июля — сложная задача с точки зрения безопасности.

В день долгожданного события около 200 олимпийских делегаций присоединятся к речному параду на более чем 80 лодках. Они пройдут с востока на запад по шестикилометровому маршруту.

В апреле глава парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что маршрут парада будет проходить в зоне повышенной безопасности, которую называют «антитеррористическим периметром». По его словам, она будет включать первый ряд зданий вдоль маршрута.

Любой, кто захочет попасть в эту зону за восемь дней до церемонии и 26 июля, должен будет пройти предварительную онлайн-регистрацию и проходить проверку.

Французское правительство также решило, что туристам не будет предоставлен бесплатный доступ на церемонию открытия по соображениям безопасности. Вход будет осуществляться только по приглашениям.

В середине апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что церемония может быть перенесена на стадион «Стад де Франс», если уровень угрозы будет слишком высок. Но в понедельник французские власти заявили, что мероприятия в этот день пройдут, как и было запланировано, и никаких альтернатив на данный момент не готовится.

Перед церемонией открытия пройдет последняя репетиция с участием всей армады лодок, ожидается, что 100 мировых лидеров соберутся на городских набережных, и за ней будут наблюдать более 300 000 человек.