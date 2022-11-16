Вертолет задействовали в поисках грибника в Уральске

16 Ноября 2022, 14:47

16 Ноября 2022, 14:47

Вертолет задействовали в поисках грибника в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Вертолет АО «Казавиаспас» задействован в поисках грибника в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

«Утром 5 ноября 2022 года житель Уральска 1949 г.р. ушел в лес за грибами и не вернулся. 6 ноября т.г. родственники гражданина обратились в департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области за помощью в поиске пропавшего. В поисках пропавшего задействован вертолет АО «Казавиаспас» - общая обследованная площадь составила 56 км2 и по воде 25 км. Также в поисково-спасательных работах с 6 ноября т.г. участвуют спасатели, полиция, волонтеры, местное население, лесники, военные, общее количество которых составило 325 человек и 41 единица техники. До настоящего времени поиски не дали результатов», - сообщили в ДЧС.

По словам родственников, пропавший не злоупотреблял алкоголем, не страдал потерей памяти. Вместе с тем, стало известно, что при нем не было мобильного телефона.

При наличии какой-либо информации, ДЧС просит сообщить по номерам «112» (единая дежурно-диспетчерская служба), 51-42-22 (дежурная часть ДЧС ЗКО).

По информации ведомства, с начала текущего года по области проведено 10 поисково-спасательных работ.

В этой связи, во избежание несчастных случаев, департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей и гостей Западно-Казахстанской области соблюдать элементарные правила безопасности:

- не отпускайте пожилых людей и детей одних в лес;

- отправляясь в лес, сообщите родственникам и друзьям маршрут следования и время возвращения домой;

- подзарядите сотовый и пополните баланс, помимо мобильного, хорошо иметь с собой механические часы;

- оденьтесь ярче и в запас возьмите такую же одежду;

- все самое необходимое должно быть в вашем рюкзаке: свисток, спички, компас, запас продуктов, воды, аптечка, топорик, котелок, репеллент от насекомых, таблетки сухого спирта для розжига костра.

Фото: gov.kz