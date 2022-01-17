Вертолёт задействовали для транспортировки мужчины с переломом позвоночника в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По заявке Национального координационного центра экстренной медицины воздушным судном авиации МЧС «Казавиаспас» из села Мойынкум в город Тараз Жамбылской области был транспортирован мужчина после ДТП с закрытым переломом позвоночника. Об этом сообщил пресс-секретарь Казавиаспаса Алмаз Габдуллин, передает МИА «Казинформ».
«Транспортировать мужчину наземным транспортом с закрытым переломом позвоночника по дороге в 350 км опасно для здоровья пациента. Врачами НКЦЭМ было принято решение задействовать воздушное судно», - отметил координатор НКЦЭМ по Жамбылской области, врач-реаниматолог Халимбетов Асембек.
На борту вертолёта Ми-8АМТ находились пилоты, инженерно-авиационный состав, а также врачи НКЦЭМ. Совместными усилиями мужчину оперативно и безопасно транспортировали. По прилету в пункт назначения на машине скорой помощи пациент был доставлен в городскую многопрофильную больницу №1 города Тараза.
Мужчина находится под наблюдением врачей.
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