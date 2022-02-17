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Вертолет задействовали для спасения условно тонущих рыбаков в Усть-Каменогорске

17 Февраля 2022 22:23
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Вертолет задействовали для спасения условно тонущих рыбаков в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Вертолет задействовали спасатели, чтобы оказать помощь условно терпящим бедствие рыболовам в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

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Учебная тренировка с вертолетом на котлованах комбината нерудных материалов прошла в Усть-Каменогорске. Именно здесь в областном центре чаще всего собираются за любимым хобби десятки рыбаков в зимний период.

На Востоке Казахстана 2000 водоемов, где рискуют ради своего улова многие граждане. В регионе в осеннее-зимний период на водоемах области утонуло уже 3 человека.

«Терпящим бедствие рыболовам на помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на вертолете «Казаиваспас» МИ-171. С помощью лебедки спасатель-профессионал спустился для эвакуации рыболова с тонкого и опасного льда. Он буквально повис в воздухе, вертолет принял удобное положение и на борт по лебедке принят пострадавший», - отметил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО Евгений Егоров.



При проведении таких сложных спасательных операций опыт пилотов и спасателей очень важен в режиме зависания вертолета на довольно большой высоте. Должны быть слаженные действия экипажа и сотрудников службы ЧС. Перед полетом все снаряжение тщательно проверяется.

Руководил полетом Арманбек Алимжанов, опытный пилот «Казавиаспас», за плечами у которого более 3000 часов проведенных в небе.


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