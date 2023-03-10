Вертолет задействовали атырауские спасатели для поиска пропавших сельчан

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Двое сельчан выехали утром 9 марта на поиски скота и пропали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сегодня, 10 марта, с 13:25 сотрудниками ДЧС Атырауской области на автомобиле ТРЭКОЛ в 50 километрах от села Алгабас города Атырау проводились поисково-спасательные работы людей, 1969 и 1965 года рождения, выехавших около 11:30 часов 9 марта на поиски скота и не вышедших на обратную связь. В 17.23 к поисково-спасательным работам дополнительно был задействован вертолет АО «Казавиаспас».

В 17.47 часов сотрудники ДЧС Атырауской области нашли пропавших граждан, доставили в безопасную зону и передали родственникам. Состояние граждан стабильное, в медицинской помощи не нуждались.

В поисково-спасательных работах были задействованы сотрудники и техника ДЧС Атырауской области, вертолет АО «Казавиаспас» с опытным экипажем.