Вертолет вылетел во второй раз на поиски 7-летнего мальчика в Алматинской области

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Во второй раз вылетел вертолет на поиски 7-летенго мальчика в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 10:10 вылетел вертолет «Казавиаспас» на поиски мальчика в Алматинской области. К сожалению, поиски пока не увенчались успехом. В самые первые дни поисков сотрудники также вылетали на вертолете. На сегодня поиски ребенка продолжаются 10 день», - рассказал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Напомним, 14 июля группа детей отправилась на джайлау «Кіші саз», находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них, мальчик 2011 года рождения, уроженец Алматы, потерялся в горах.