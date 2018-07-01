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Вертолет вылетел во второй раз на поиски 7-летнего мальчика в Алматинской области

23 Июля 2018 11:33 274
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Вертолет вылетел во второй раз на поиски 7-летнего мальчика в Алматинской области

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Во второй раз вылетел вертолет на поиски 7-летенго мальчика в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 10:10 вылетел вертолет «Казавиаспас» на поиски мальчика в Алматинской области. К сожалению, поиски пока не увенчались успехом. В самые первые дни поисков сотрудники также вылетали на вертолете. На сегодня поиски ребенка продолжаются 10 день», - рассказал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Напомним, 14 июля группа детей отправилась на джайлау «Кіші саз», находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них, мальчик 2011 года рождения, уроженец Алматы, потерялся в горах.

 

 

 

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Асель Асанова

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