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Вертолет упал в море в Южной Корее, семь человек пропали без вести

1 Ноября 2019 14:07
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Вертолет упал в море в Южной Корее, семь человек пропали без вести

СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ – В Южной Корее вертолет упал в воду у острова Токто в Восточном море. Со слов местных пожарных властей, семь граждан Южной Кореи, находившихся на борту, все еще не найдены, передает агентство Yonhap.

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Вертолет вылетел из Токто в четверг вечером, приблизительно в 23:26. На борту находились семь человек, среди которых пять спасателей.

Десятки военных кораблей, вертолетов и рыбацких лодок в этом районе присоединились к поисковым операциям в 8 часов утра. Спасатели решили расширить поиски. Сообщается, что еще 12 водолазов отправятся на место происшествия.

Премьер-министр страны приказал соответствующим министерствам приложить все усилия, чтобы спасти выживших и найти пропавших пассажиров.

Пропавший вертолет EC 225 изготовлен французской компанией Airbus Helicopters. Как отмечает источник, вертолет может перевозить до 28 пассажиров и летать со скоростью 250 километров в час в течение пяти часов.

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Ключевые слова: Происшествия, Корея,
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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