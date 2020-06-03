+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 31 °С
USD 402.37 EUR 449.81
RUB 5.86 CNY 56.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вертолет упал в Калифорнии на линию электропередач, есть жертвы

3 Июня 2020 12:41
Поделиться:
Вертолет упал в Калифорнии на линию электропередач, есть жертвы

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли в результате крушения гражданского вертолета в американском штате Калифорния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Seymour Tribune.

Воздушное судно разбилось где-то в 13:30 по местному времени во вторник, неподалеку от города Фэйрфилд. По данным агентства, на борту вертолета находились сотрудники компании Pacific Gas & Electric.

В ходе крушения воздушное судно задело одну из линий электропередач и врезалось в склон холма, после чего возник пожар. В результате инцидента в этом районе около 38 тыс. домов и строений остались без света. Пока неизвестно, когда будет восстановлена подача электричества.

По странному стечению обстоятельств, пожарная машина, которая была направлена на тушение пожара, возникшего в результате падения вертолета, перевернулась по дороге. Три пожарных были госпитализированы с различными травмами, их жизни ничего не угрожает.

Причина крушения вертолета будет расследована.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, США,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив