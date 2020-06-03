Вертолет упал в Калифорнии на линию электропередач, есть жертвы

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли в результате крушения гражданского вертолета в американском штате Калифорния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Seymour Tribune.

Воздушное судно разбилось где-то в 13:30 по местному времени во вторник, неподалеку от города Фэйрфилд. По данным агентства, на борту вертолета находились сотрудники компании Pacific Gas & Electric.

В ходе крушения воздушное судно задело одну из линий электропередач и врезалось в склон холма, после чего возник пожар. В результате инцидента в этом районе около 38 тыс. домов и строений остались без света. Пока неизвестно, когда будет восстановлена подача электричества.

По странному стечению обстоятельств, пожарная машина, которая была направлена на тушение пожара, возникшего в результате падения вертолета, перевернулась по дороге. Три пожарных были госпитализированы с различными травмами, их жизни ничего не угрожает.

Причина крушения вертолета будет расследована.