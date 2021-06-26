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    12:20, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Вертолет с президентом Колумбии подвергся обстрелу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке Маркес, был обстрелян из крупнокалиберного пулемета и получил несколько пробоин неподалеку от границы с Венесуэлой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

    Вместе с президентом летели министры обороны и внутренних дел, а также губернатор провинции.

    Представитель президента сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал.

    Иван Дуке назвал нападение трусливым и заявил, что его не напугать насилием и терактами.

    «У нас сильное государство, Колумбия способна противостоять такого рода угрозам», - сказал президент в видеообращении, размещенном в «Твиттере».

    Он добавил, что силам безопасности дан приказ найти виновных.

    По сообщениям местных СМИ, пассажиры услышали звук попадания в двигатель, когда вертолет заходил на посадку.

    В регионе Кататумбо близ колумбийско-венесуэльской границы, куда направлялся президент, министры и губернатор, действует леворадикальная группировка «Армия национального освобождения».

    Она основана в 1964 году, своей целью провозглашает борьбу с неравенством в землепользовании и распределении богатства.

    «Армия национального освобождения» считается крупнейшей повстанческой группировкой страны и причислена к террористическим организациям в Колумбии, США и Европейском союзе.


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