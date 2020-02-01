Вертолет с донорским сердцем совершил аварийную посадку в Японии, семь пострадавших

ФУКУСИМА. КАЗИНФОРМ - Полицейский вертолет префектуры Фукусима, перевозивший сердце для трансплантации, разбился при посадке в субботу в северо-восточной префектуре Японии. Все семь человек находившихся на борту вертолета пострадали, передает МИА «Казинформ».

Вертолет, перевозивший сердце для трансплантации, упал на рисовое поле в городе Корияма. На борту находились трое полицейских, два медработника и два техника, передает Kyodo.

По данным полиции, один из медицинских работников получил серьезные ранения. Травмы не угрожают жизни пострадавшего.

Сердце было извлечено в субботу у 50-летнего мужчины в одной из больниц в Фукусиме после того, как у него диагностировали смерть мозга двумя днями ранее, по данным Сети по пересадке органов Японии.

Запланированная операция по пересадке сердца была отменена.

Поскольку донорские органы могут храниться только в течение короткого времени, операции по пересадке в принципе должны быть завершены в течение четырех часов после извлечения органа.

Метеорологическое управление Фукусимы объявило предупреждение из-за сильного ветра в Корияме. Авария произошла примерно в 12 километрах к западу от станции Асаканагамори. Хвост и лопасти несущего винта вертолета AgustaWestland AW139 оторвались при ударе.

Региональная ассоциация спасателей сообщила, что около 8:10 утра были вызваны аварийные службы. Ближайшее здание к месту крушения находилось на расстоянии около 200 метров.